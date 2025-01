Concurso incentiva produção de tomates de qualidade no Sul do ES

O Concurso de Qualidade do Tomate de Mesa de 2025, realizado em Venda Nova do Imigrante, teve apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Os vencedores foram anunciados no último sábado (25), durante a 38ª Festa do Tomate, em Alto Caxixe.

Leia também: Rochas ornamentais no ES: ação inédita atrai visitantes estrangeiros

Dividido nas categorias Campo Aberto e Estufa (modos de produção do fruto), o concurso foi organizado em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe e a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Nove profissionais do Incaper integraram a comissão avaliadora, responsável por análises físico-químicas e sensoriais das amostras enviadas pelos produtores locais.

“Selecionamos o corpo técnico do Incaper com base no conhecimento especializado dos profissionais sobre tomate. Realizamos um treinamento com os julgadores para padronizar a avaliação dos atributos sensoriais”, explicou Michelle Nogueira, técnica do Incaper e coordenadora das atividades.

Avaliação

As amostras foram avaliadas por meio de análise de grau Brix (doçura) e pH, e análise sensorial com base nos atributos: aparência, textura, sabor, aroma e impressão global.

“A festa aconteceu em um momento em que muitos produtores estão no final da safra. Ainda assim, algumas amostras se destacaram pela qualidade, especialmente a vencedora da categoria Estufa, que obteve a maior pontuação tanto nas análises físico-químicas quanto nas sensoriais”, destacou Michelle Nogueira.

Vencedores

Na categoria Estufa, o vencedor foi o produtor Antônio Geraldo Gobbi, seguido por Fabrício Berude Sansão e Débora Panzini Gusson. Já na categoria Campo Aberto, o primeiro lugar ficou com Adelso Belon, com Vanderlei Cesconetti em segundo e Lucas Gobbi Pravato em terceiro. Os ganhadores foram contemplados com certificados, troféus e prêmios em dinheiro.

“Iniciativas como essa são muito importantes para incentivar a produção de tomates de alta qualidade na região. O Incaper faz questão de contribuir, em um esforço que se soma às ações de pesquisa, assistência técnica e extensão rural que dedica a essa cultura tão relevante”, afirmou o coordenador do escritório do Incaper em Venda Nova do Imigrante, Evaldo de Paula.

Fonte: Governo do ES