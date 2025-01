Rochas ornamentais no ES: ação inédita atrai visitantes estrangeiros

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone dará mais um passo para fortalecer o setor de rochas naturais brasileiro no mercado global.

Com uma agenda que inclui visitas técnicas no Espírito Santo e presença na Marmomac Brazil, maior feira de rochas naturais das Américas que acontecerá em São Paulo, o programa receberá 26 visitantes internacionais de cerca de 10 países, incluindo compradores, arquitetos, designers e jornalistas, reforçando o Brasil como referência em geodiversidade, inovação e sustentabilidade.

Promovido pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o programa proporcionará aos visitantes uma imersão completa no arranjo produtivo do setor, destacando todas as etapas da cadeia produtiva.

A agenda do programa será dividida em dois momentos. No Espírito Santo, os convidados terão a oportunidade de visitar pedreira, indústrias e showrooms, onde poderão acompanhar de perto todo o processo do arranjo produtivo de rochas nacional. No entanto, em São Paulo, eles participarão da Marmomac Brazil, onde os compradores estarão envolvidos na Rodada de Negócios, conectando-se diretamente a empresas que fazem parte do projeto setorial.

O grupo de visitantes internacionais será composto por 26 convidados, incluindo 15 compradores, sendo sete convidados pelo projeto setorial e oito por meio de uma parceria entre o Centrorochas e a organização da feira. Os compradores representam países como Líbano, Romênia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Taiwan e Polônia. Também integram o grupo sete designers e arquitetos dos Estados Unidos e da Turquia, além de quatro jornalistas provenientes da Itália, Estados Unidos, Alemanha e Grécia, sendo dois convidados pelo projeto setorial e dois pela parceria Centrorochas e Marmomac Brazil.

Programação dos convidados internacionais

No Espírito Santo (ES):

17/02 – Segunda-feira

11h – Visita à Imil, em Cachoeiro de Itapemirim (pedreira)

– Visita à Imil, em Cachoeiro de Itapemirim (pedreira) 12h30 – Visita à Magban, em Cachoeiro de Itapemirim (indústria)

– Visita à Magban, em Cachoeiro de Itapemirim (indústria) 15h – Visita à Decolores, em Cachoeiro de Itapemirim (indústria)

18/02 – Terça-feira

14h – Visita à Qualitá, na Serra (indústria)

– Visita à Qualitá, na Serra (indústria) 16h – Deslocamento e viagem para São Paulo

Em São Paulo (SP):

19/02 – Quarta-feira

10h às 19h – Participação na Marmomac Brazil

20/02 – Quinta-feira

10h às 19h – Participação na Marmomac Brazil/ Rodada de Negócios

Highlights do programa:

Dados gerais do Brasil – Setor de Rochas Naturais

Maior diversidade geológica do mundo, com mais de 1.200 variedades de materiais.

4º maior produtor mundial e 5º maior exportador mundial de rochas naturais.

480 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo setor.

US$ 1,26 bilhão em exportações realizadas em 2024, com crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior.

125 países importaram rochas brasileiras em 2024.

56,3% das exportações em 2024 tiveram como destino os Estados Unidos, seguidos pela China (12,3%) e Itália (6,5%).

Principais estados exportadores em 2024: Espírito Santo (82,3%), Minas Gerais (9,6%) e Ceará (3,6%).

O Brasil é o maior exportador de rochas naturais para os EUA, com 21,7% de participação no mercado norte-americano.

Graças à capacidade tecnológica e produtiva, o setor brasileiro utiliza processos modernos e ambientalmente sustentáveis. (Fonte: Centrorochas)



Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa, que atualmente conta com 223 empresas poiadas, tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial. As empresas interessadas em fazer parte do projeto devem acessar o site: https://podio.com/webforms/26378838/1995038 e realizar o cadastro de forma gratuita.

Sobre o Centrorochas

A Associação Brasileira de Rochas Naturais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. Em suma, a entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais. Além disso, também conta com visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.