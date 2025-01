Concurso público: Crea-ES inicia convocação de aprovados

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) deu início, nesta sexta-feira (24/1), à convocação dos aprovados no Concurso Público 001/2023. A iniciativa vai além do compromisso assumido com o Ministério Público Federal, convocando um número maior de candidatos do que o previsto inicialmente.

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, ressaltou a importância dessa medida para a eficiência da instituição: “Optamos por iniciar as convocações pelos fiscais para atender com excelência a atividade-fim da nossa instituição, garantindo uma fiscalização eficiente e comprometida com a sociedade capixaba.”

LEIA TAMBÉM: Futebol capixaba em luto: jornalista morre aos 62 anos

A lista completa com os nomes dos convocados está disponível no site oficial do Conselho, no link: https://crea-es.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Listas?id=9fb7e761-3d05-4675-a75b-fd58c3c93dce

Os aprovados deverão seguir as orientações fornecidas para efetuar suas nomeações e iniciar suas atividades de acordo com o cronograma estabelecido.

Com essa ação, o Crea-ES reforça seu compromisso em prestar serviços de qualidade e valorizar os profissionais que integram o Sistema Confea/Crea, reafirmando sua missão de proteger a sociedade e fortalecer as áreas de engenharia, agronomia e geociências no Espírito Santo.