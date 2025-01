Confira a previsão do tempo para o ES nesta segunda-feira (6)

Nesta segunda-feira (6) o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, e áreas de instabilidade se formam, principalmente a partir da tarde. Há previsão de chuva em diversos momentos, com possibilidade de pancadas isoladas e trovoadas em algumas localidades.

As temperaturas tendem a aumentar em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Nordeste.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.