Confira as cidades onde mais choveu no ES em 24 horas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, divulgou na manhã desta sexta-feira (10), em Boletim Extraordinário, a lista dos municípios que mais tiveram acumulados de chuva em 24 horas.

As fortes chuvas que atingem os capixabas desde o começo da semana estão deixando reflexos em todo o Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil, em boletim atualizado às 6h desta sexta-feira (9), 30 cidades estão com alerta vigente de risco para inundações e/ou deslizamentos.

As cidades que mais tiveram precipitações foram o município de Linhares, no Norte do Estado, que registrou 130,2 mm. Na Região das Montanhas Capixabas, o município de Santa Maria de Jetibá contabilizou 81,92 mm. Já na Região Sul, Iúna, no Caparaó, pontou 75,4 mm.

Confira a lista dos municípios que mais choveram nas últimas horas:

O Espírito Santo segue em alerta para fortes chuvas nas próximas horas. A previsão do tempo nesta sexta-feira (10) mostra que no extremo Norte do Estado, há a probabilidade de 60% para chuvas de 50-70 mm, sendo que 40% para chuvas de 70-90 mm em pontos isolados, não se descartando 90-110 mm.

Na Grande Vitória, ao extremo Sul do Estado, há registro de até 60% para chuvas mal distribuídas de 1-5 mm, não se descartando 5-15 mm em alguns pontos. A probabilidade de chuva é baixa para o Litoral Sul. Nas demais regiões, a previsão é de 70% para chuvas de 10-30 mm e 20% para acumulados isolados de 30-50 mm. O risco de vendaval acompanhando a chuva não está descartado para o setor Norte e Central.