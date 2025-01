Confira o calendário de pagamento do Bolsa Capixaba e Vale Gás

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), anunciou nesta semana o cronograma de pagamento dos benefícios do Bolsa Capixaba e do Vale Gás.

Nesta semana serão realizados os pagamentos das primeiras parcelas dos dois benefícios. O calendário de pagamento estará em vigor até o final do ano.

Calendário de pagamento Bolsa Capixaba

Mês Dia Janeiro 29 Fevereiro 26 Março 26 Abril 29 Maio 28 Junho 25 Julho 29 Agosto 27 Setembro 24 Outubro 29 Novembro 26 Dezembro 29

Calendário de pagamento Vale Gás

1ª lista 30 de janeiro 2ª lista 27 de março 3ª lista 29 de maio 4ª lista 30 de julho 5ª lista 29 de setembro 6ª lista 27 novembro

Quem tem direito ao Bolsa Capixaba?

O Bolsa Capixaba foi reformulado ao final de 2021, para atender as famílias capixabas que ficaram de fora do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda federal que substituiu o Bolsa Família. Para ser beneficiário do Bolsa Capixaba é preciso ser residente do Espírito Santo, estar com a inscrição atualizada no CadÚnico, não receber o Bolsa Família e ter renda per capita familiar de até R$ 155,00 por pessoa.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Sendo criado em 2023 para atender as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, é destinado a essas famílias o valor de R$100 a cada dois meses. Para ser um dos beneficiados pelo Vale Gás, os critérios são: ter residência no Espírito Santo, estar com o cadastro atualizado no CadÚnico, ser beneficiária do Bolsa Família e estar com o benefício liberado, ter renda familiar per capita igual ou inferior a R$218, possuir ao menos uma criança com menos de 6 anos completos na família, não ser beneficiária do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros e dados precisam estar iguais no CadÚnico e na Receita Federal. (Texto elaborado com a colaboração de Lavinia Ramos da Silva).