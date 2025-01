Conheça Hugo Luiz o prefeito de Alfredo Chaves e sua equipe de gestão

Com um novo ano começa também uma nova era para Alfredo Chaves. Empossado como prefeito, Hugo Luiz, o mais jovem a ocupar esse cargo na história da cidade, assume com entusiasmo, visão de futuro e um compromisso firme de trabalhar para todos alfredenses. Junto a seu vice, Cleber Bianchi, a dupla carrega a esperança de renovação e a promessa de transformar Alfredo Chaves em um lugar onde desenvolvimento, inclusão e qualidade de vida caminham juntos.

Uma equipe preparada e comprometida

A nova gestão municipal é composta por uma equipe de profissionais comprometidos com o progresso e as necessidades da cidade. Com experiência em diversas áreas, cada membro titular das secretarias municipais foi escolhido para garantir eficiência e excelência nos serviços públicos. A equipe de Hugo Luiz tem um objetivo claro: trabalhar com foco em resultados que beneficiem diretamente a população, priorizando a transparência, a responsabilidade e o cuidado com os recursos municipais. (confira a baixo a relação dos secretários)

Compromisso com a comunidade e melhoria dos serviços essenciais

A nova gestão reforça que estará sempre aberta ao diálogo com a população, ouvindo as demandas, sugestões e necessidades de cada bairro da cidade e das comunidades rurais. “Queremos construir uma gestão próxima, que esteja atenta às reais necessidades das pessoas. É nosso compromisso ouvir, compreender e agir para melhorar a vida de todos”, afirma o novo prefeito.

Entre as prioridades da nova gestão estão a melhoria das estradas rurais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para a segurança dos moradores, além de investimentos em saúde e educação, que visam proporcionar um atendimento humanizado e de qualidade. Hugo Luiz e sua equipe também estão comprometidos com o fortalecimento do turismo e do agroturismo local, explorando o potencial único de Alfredo Chaves para atrair visitantes e gerar novas oportunidades de renda para os moradores.

Mensagem de esperança e renovação

Em sua mensagem à população, o prefeito Hugo Luiz destacou a importância deste momento para Alfredo Chaves. “Vivemos tempos de renovação e esperança. Esta cidade é feita de um povo forte e trabalhador, e juntos, vamos superar os desafios e construir um futuro próspero. Agradeço a confiança de cada um de vocês e afirmo que estou aqui para trabalhar incansavelmente por uma Alfredo Chaves melhor para todos nós.”

Quem é Hugo Luiz?

Tem 25 anos, é Formado em Direito. Ingressou na política como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Em 2020 foi eleito vereador da Câmara de Alfredo Chaves, para a qual foi eleito com 345 votos. Uma de suas bandeiras foi também a transparência. Proposta de Hugo Luiz levou à transmissão ao vivo das sessões do Legislativo municipal.

Quem é Cleber Bianchi?

Possui ensino médio. Tem 41 anos e é casado e pai de dois filhos. É produtor rural e tem vasto conhecimento em administração de empresa.

Conheça os secretários municipais:

Assistência Social:

Alvineia Dona Oss: É Assistente Social com pós-graduação em Gestão Educacional e especialização em Medidas Socioeducativas e também Parapsicologia Clínica e Hipnoterapia. Possui curso de formação em Gestão Pública, Sistema Único de Assistência Social e Desafios da Proteção Social Básica. Tem experiência como instrutora de cursos no projeto de Qualificação Estadual e atuou como Assistente Social no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Alfredo Chaves. Atualmente, exerce atividades na área de gestão na Secretaria Municipal de Assistência Social de Alfredo Chaves,

Agricultura:

Felipe Lovatti Holzmeister: É formado em Direito pela Universidade de Vila Velha (UVV), mas encontrou na agricultura familiar sua verdadeira vocação. Decidiu dedicar-se ao campo, unindo conhecimento acadêmico e práticas inovadoras para fortalecer a produção agrícola local. Com um olhar empreendedor, buscou aperfeiçoar suas habilidades ao realizar o curso de Produção e Manejo de Café Conilon, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Essa formação lhe permitiu adotar técnicas modernas e sustentáveis, contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade do café produzido.

Chefia de Gabinete:

Darcy Marchiori de Paula Gaigher: É advogado, formado em Direito pela Faculdade Doctum, com MBA em Licitações e Contratos. Atualmente, cursa pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV e em Processo Civil pela FDV. Além disso, possui diversas formações complementares em Gestão Econômica e Financeira de Contrato e Gestão de Operações, bem como em Direito Penal Econômico.

Iniciou sua trajetória no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e na Defensoria Pública do Espírito Santo (Núcleo Alfredo Chaves) como estagiário. Atuou como auxiliar administrativo na Controladoria Municipal de Alfredo Chaves, onde também exerceu o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ocupou o cargo de assessor sênior na Subdiretoria Geral. Foi consultor autônomo especializado em licitações e contratos e atualmente é advogado.

Comunicação Social:

Dirceu de Souza Cetto: É formado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Possui especialização em Gestão Pública pelo Ifes, além de MBA em Jornalismo Empresarial e Assessoria de Imprensa; MBA em Comunicação e Mídias Sociais e atualmente cursa especialização em Comunicação Eleitoral e Marketing Político. Tem 18 anos de experiência em comunicação pública. Começou sua trajetória como servidor concursado na Prefeitura de Alfredo Chaves, onde atuou como auxiliar administrativo e depois secretário municipal de Comunicação Social. Também foi coordenador e instrutor de cursos profissionalizantes pela empresa Gêneses. Foi diretor administrativo na Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Já na Prefeitura de Anchieta foi gerente operacional de Comunicação Social, Analista e recentemente gerente municipal de Comunicação Social.

Desenvolvimento e Planejamento:

Jane Casteglione Bettcher: É formada em Administração de Empresas e possui pós-graduação em Gestão de Obras pela Faesa. Atuou como presidente do Clube do Cavalo de Alfredo Chaves entre 2007 e 2020, período em que idealizou o projeto de Equoterapia, beneficiando a comunidade local. Também integrou as diretorias da Casa Lar Aconchego do Idoso e da Associação Pestalozzi, instituições de destaque no município. Além de sua atuação social é empreendedora autônoma. De 2021 a 2024, exerceu o cargo de vice-prefeita de Alfredo Chaves, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da cidade.

Esportes e Lazer:

Ricardo Paterlini: Graduado em Educação Física pela Ufes, é professor estadual aposentado e possui especialização em Gestão Escolar Integrada, além de diversos cursos de formação na área. Também se especializou como árbitro pela Federação de Futebol de Salão do Espírito Santo. Exerceu a função de Secretário de Esportes e Lazer de Alfredo Chaves e foi coordenador geral do Programa Segundo Tempo, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Ministério dos Esportes. Em 2007, atuou como coordenador regional na organização das Olimpíadas Escolares do Estado do Espírito Santo. Além disso, foi diretor da Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira (Anchieta) e da Escola Estadual Camila Motta (Alfredo Chaves)

Educação:

Sônia Francisco Klein: Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Graduada em Pedagogia e em Letras: Português e Inglês. Especialista em Neurociências Cognitivas e Comportamental. Especialista em Neuropsicopedagogia.

Especialista em TDAH e em Dislexia. Especialista no Transtorno do Espectro Autista. Especialista em Psicopedagogia. Especialista em Educação do Campo. Especialista em Gestão, Supervisão, Administração e Inspeção.

Formação Internacional em Avaliação e Intervenção na Perturbação Específica da Aprendizagem da Leitura pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – FPCEUP e pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto – Portugal.

Finanças:

Aline Dias Silva: Advogada com 15 anos de atuação pela OAB/ES, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Tem ampla experiência no setor público. Servidora efetiva da Prefeitura de Guarapari, desempenhou diversas funções de destaque, incluindo Subgerente de Controle de Bens Patrimoniais, Gerente de Patrimônio e Controle de Transporte Oficial, Coordenadora de Auditoria e Gestão, Secretária de Administração e Gestão de Recursos Humanos, e Secretária da Fazenda. Também exerceu o cargo de Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari. Sua formação é complementada por cursos em áreas estratégicas, como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Orçamento Público, Controle Interno, Auditoria Governamental e Prestação de Contas.

Meio Ambiente:

Leandro B. Borges: É formado em Engenharia Ambiental, possui pós-graduação em segurança do trabalho e está cursando três pós-graduação: Energias Renováveis, Avaliação de Impactos e Licenciamento Ambiental e Engenharia Elétrica. Tem experiência na área pública e na iniciativa privada. Já atou no Serviço Autônono de Água e Esgoto (Saae) de Alfredo Chaves e na empresa JC Lima, acumulando conhecimentos técnicos e práticos em diferentes setores.

Obras:

Luiz Alberto Bianchi: É bacharel em Administração de Empresas e empreendedor no setor industrial e de infraestrutura e construção desde 1991. Possui amplo conhecimento em equipamentos pesados, máquinas e caminhões, além de atuar também nos segmentos de agricultura e pecuária. Sua experiência inclui a gestão e execução de obras de engenharia.

Saúde:

Taís Lima Teixeira Uliana: É advogada, cursou Direito pela UVV, com pós-graduação em Direito Imobiliário, e atualmente cursa licenciatura em História. Atuou como estagiária na Corregedoria do Espírito Santo e em escritórios de advocacia, e após constituiu sociedade em escritório de advocacia por mais de 12 anos, acumulando experiência jurídica. Além disso, possui ampla vivência na iniciativa privada como empreendedora. Foi também agente comunitária de saúde em Alfredo Chaves, onde participou ativamente de diversos projetos na área da saúde. Sua trajetória inclui ampla atuação na advocacia e no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente por meio da Estratégia de Saúde da Família, consolidando sua expertise no setor.

Serviços Urbanos:

Francisco de Assis José dos Santos: Possui formação como Técnico em Administração e atualmente está cursando o Técnico em Gestão Pública. Com 15 anos de dedicação ao serviço público, atua como operador de máquinas na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, contribuindo com compromisso e eficiência para o desenvolvimento do município.

Turismo e Cultura:

Fernando Bruschi: É formado em Administração de Empresas, com especialização em Gestão Pública e de Pessoas. Além disso, possui formação técnica em Agricultura e Eletricidade. Ao longo de mais de 15 anos, acumulou ampla experiência na área pública, atuando no apoio técnico, elaboração e gestão de convênios e em projetos de engenharia voltados ao setor público. Também realizou diversos cursos de aperfeiçoamento na área.

Diretor Saae:

Alexandre Elias Aboumrade: Formado em Administração pela Faesa, possui ampla experiência no setor público e privado. É proprietário e diretor de uma empresa de serviços e já atuou como assessor da Diretoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Na Prefeitura de Alfredo Chaves, desempenhou funções estratégicas como chefe de gabinete e diretor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Também foi diretor administrativo e financeiro em empresas dos segmentos de cosméticos e fisioterapia. Além disso, ocupou o cargo de diretor-geral do Saae no município de Vargem Alta.

Segurança Pública:

Jonacir José Denadai (Titi): É graduado em Ciências Políticas, pós-graduado em Gestão Pública. Também está concluindo a graduação em Direito e cursando MBA em Segurança Pública Municipal. É funcionário público estadual, atuando na carreira policial há 14 anos. Tem experiência profissional em várias repartições públicas, acumulando vasta vivência no setor.

Coordenador Defesa Civil:

Gabriel Nicheti: É servidor efetivo da Prefeitura de Alfredo Chaves há mais de 10 anos. Possui os seguintes cursos de formação: primeiros socorros, legislação de trânsito, direção defensiva e operação de máquinas pesadas. Além disso, fez estágio com a Defesa Civil Estadual, atuando no combate a incêndios florestais, além de participar de outros cursos na área.

Controlador:

João Marcos Biancardi Alves: É advogado com pós-graduação em Direito Empresarial e em Advocacia Estratégica em Direito Administrativo. Atua junto a 10ª Subseção da OAB em Itapemirim como Conselheiro. Tem conhecimento em direito administrativo e licitações, além de direito trabalhista e empresarial. Sua trajetória inclui experiência em consultoria e assessoria jurídica para empresas e administração pública.

Administração:

Jefferson Guisso Neves: É formado em Direito, tem pós-graduação em Gestão Hospitalar e também em Gestão Pública. Já atuou na Brasil Center Comunicações, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e no Procon, com sede na Assembleia Legislativa do Estado. Tem amplo conhecimento em administração. Além de ser gestor de informação e ouvidoria na Fundação Inova Capixaba. Recentemente atuou como diretor administrativo no Hospital Materno Infantil Menino Jesus

Procurador:

Marcos Alberto Stefanon Sezini: É advogado inscrito na OAB/ES, com mais de 11 anos de experiência na área jurídica. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou na Promotoria de Justiça Criminal e na Promotoria de Violência Doméstica de Vila Velha, além de ter desempenhado funções na Segunda Vara de Família e na Terceira Vara Cível do mesmo município. Complementando sua formação, possui cursos técnicos em agropecuária e agroturismo.