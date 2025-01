Consórcio do Caparaó: Dito e Toninho são empossados presidente e vice

Na manhã da última sexta-feira (3), o Consórcio do Caparaó deu posse ao novo presidente e vice-presidente da autarquia que irão atuar no biênio 2025/2026. O evento foi realizado na sede do consórcio, no município de Divino de São Lourenço.

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), foi eleito presidente do Consórcio Caparaó, e o prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano (PSB), eleito vice-presidente.

Eles tomaram posse em evento que também contou com a participação o ex-prefeito de Ibatiba e atual presidente da Amunes, Luciano Pinho (MDB), do prefeito de Irupi, Paulino Lourenço (MDB), do prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério (PSD), do prefeito de Divino de São Lourenço, Dudu Queiroz (PSB), do prefeito de Ibitirama, Reginaldo (PSB) e do ex-prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil (PSB).

Responsabilidade

Em suas redes sociais, o presidente empossado, Dito Silva, ressaltou a responsabilidade que o mesmo deverá ter à frente da instituição. “Hoje, com muita honra e responsabilidade, tomo posse como presidente do Consórcio do Caparaó Capixaba, ao lado da minha esposa, Patrícia, e do meu vice, Toninho Gualhano, prefeito de Bom Jesus do Norte. Juntos, estamos comprometidos em trabalhar para o desenvolvimento e bem-estar de nossa região, unindo forças para enfrentar os desafios e buscar soluções que melhorem a vida de cada cidadão. Vamos, com dedicação e união, continuar construindo um futuro próspero para todos”, disse o prefeito.

Os municípios consorciados ao Consórcio Caparaó são: Alegre, Apiacá, Bom Jesus Do Norte, Divino De São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.