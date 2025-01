Copa David da Silva de Beach Soccer começa nesta semana em Anchieta

Tudo pronto para um dos momentos mais aguardados do verão de Anchieta. Vai rolar a bola da Copa David da Silva de Beach Soccer 2025, na arena esportiva montada na Praia Central, com a primeira partida marcada para às 18h30 desta terça-feira (14).

Serão disputadas duas partidas na noite de abertura, envolvendo quatro equipes nos confrontos entre Unidos da Ponta x AVL e Iriri EC x Vila EC.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Villar, disse que a copa tem o espírito de união e é momento de intercâmbio dos atletas. “A gente organiza a copa para integrar os atletas e as comunidades do nosso município”, afirmou.

“Divulgamos o esporte e, ao mesmo tempo, proporcionamos momentos de lazer para moradores e turistas num ambiente saudável e familiar”, completou o secretário.

Grupo A

Grupo B

