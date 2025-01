Marataízes: programação de esportes marca abertura do verão 2025

A abertura do verão 2025, em Marataízes, foi marcada por modalidades esportivas e uma extensa programação, que se iniciou na última sexta-feira (10) e terminou neste domingo (12). Esportistas das categorias de Beach Tennis e Vôlei de Praia participaram do torneio na areia da Praia Central.

Diante da atual situação financeira do Município, a programação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Esportes de Marataízes e por associações esportivas. As secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Defesa Social, estão dando suporte em infraestrutura para que os eventos aconteçam.

O secretário de Esportes, Diones Vieira, garante que a partir deste ano de 2025, o Município passará à ser mais esportista. “Quero agradecer ao prefeito, Toninho Bitencourt, pelo apoio e confiança. Ele nos deu a missão de tornar Marataízes destaque nas modalidades esportivas. Vamos trabalhar com dedicação para que tudo seja realizado com êxito”, disse Vieira.

A programação se estenderá por todos os finais de semana, até o dia 23 de fevereiro. Confira:

