Copa de beach soccer em Anchieta terá esquema de segurança especial

Para garantir a segurança e a boa convivência durante as partidas das semifinais e das finais da Copa David da Silva de Beach Soccer, a Prefeitura de Anchieta vai adotar um esquema de segurança especial na quarta-feira (29) e na sexta (31).

O planejamento e a ação são fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, a Gerência Municipal de Segurança e a Polícia Militar.

O secretário municipal de Esporte e Juventude, Rodrigo Vilar, destacou que o objetivo é manter a qualidade da boa convivência ao longo de toda a competição. “A copa está muito boa, com as partidas bem disputadas e a torcida está dando um show. Essa alegria tem que continuar, mas sempre com respeito entre as pessoas”, ressaltou.

“A Guarda Municipal vai reforçar sua equipe para essas datas. A Polícia Militar faz parte desse planejamento e também vai reforçar sua equipe. Todo o movimento será filmado e acompanhado diretamente da sala de videomonitoramento”, detalhou o gerente municipal de Segurança, Wander Nogueira.

Como vai ficar

Atenção torcedores: as arquibancadas serão divididas em setores e, de um lado ficarão as torcidas dos times classificados em 1° lugar em seus grupos. Do outro lado, ficarão as torcidas dos times classificados em 2° lugar em seus respectivos grupos.

Nas arquibancadas próximas aos quiosques – sentido Correios, ficarão os setores A1 (próximo ao calçadão) e A2 (lado da praia), ficando a torcida do Unidos da Ponta (1° do grupo A) no setor A1, e a torcida do Iriri EC (1° do grupo B) no setor A2.

Na arquibancada em frente ao Banestes, ficarão os setores B1 (próximo ao calçadão) e B2 (lado da praia), ficando a torcida do Atlético Mãe-Bá (2° do grupo A) no setor B1, e a torcida da Vila EC (2° grupo B) no setor B2.