Anchietense conquista Brasileiro de Boxe e vai em busca do Mundial

O atleta anchietense Heitor Santos de Oliveira acaba de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Boxe, na categoria super médio. A competição foi realizada no último final de semana, nos dias 25 e 26 de janeiro, em Aracruz.

Com 17 anos de idade e medindo 1,85 metro, Heitor se destaca como uma das grandes promessas do esporte para o Estado e para o Brasil. Com o título conquistado em Aracruz, ele se classificou para a disputa do campeonato Mundial da modalidade, que será realizado em novembro, na Argentina.

Nesta terça-feira (28), Heitor foi recebido, no gabinete, pelo prefeito de Anchieta Léo Abrantes. “O esporte proporciona momentos maravilhosos na vida de quem pratica. Parabéns Heitor, pelo título, e que sua carreira seja promissora nesse esporte”, disse Léo.