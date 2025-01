Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro no ES

A Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de um carro incendiado com um corpo dentro, no bairro Governador Lacerda, em Água Doce do Norte. Ao chegarem ao local, os militares constataram a veracidade da informação e acionaram a perícia para iniciar os procedimentos investigativos. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (3).

Neste domingo (5), a Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela Delegacia de Polícia (DP) de Água Doce do Norte. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, localizada em Colatina.

O processo de necropsia será realizado no SML e, após a conclusão, o corpo será liberado para os familiares. De acordo com a legislação, o prazo inicial para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado caso necessário. Em situações que exigem exames laboratoriais, como este, o prazo pode ser ampliado. Para exames de DNA, o tempo estimado é de 30 dias, enquanto análises histopatológicas podem levar de 60 a 90 dias.

As autoridades reforçam a importância da colaboração da comunidade para o avanço das investigações. Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia 181, uma linha gratuita disponível em todos os municípios do Estado. As denúncias anônimas podem ser essenciais para esclarecer o crime.

A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer o caso e identificar os responsáveis.