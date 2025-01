Corte Real do Carnaval de Vitória 2025: conheça os novos integrantes

Muito samba no pé e muita alegria! A mais nova corte real do Carnaval de Vitória foi escolhida neste sábado (11), na Quadra do Novo Império, em Caratoíra, Vitória.

A nova realeza é composta por Vini Sayos (Rei Momo), Luiza Monteiro (Rainha), Thais Christine (Primeira Princesa), Franciele Santos (Segunda Princesa) e Scarlet Paz (Rainha Trans). A partir de agora, eles passam a representar a folia capixaba participando de ensaios nas quadras das escolas, ensaios técnicos, e, claro, nos desfiles nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.

Ao todo, quatro candidatos disputaram o posto de Rei Momo na final e 11 mulheres concorreram pelas vagas de rainhas e princesas. Todos foram avaliados por cinco jurados, são eles: Gustavo Fernandes, jornalista, comentarista de Carnaval e diretor de comunicação da Liesge; Rayane Rosa, que é rainha da Novo Império há dez anos; Maria José, a presidente da Chega Mais; Pamela Silva, eleita rainha da Família Real do Carnaval de Vitória em 2023; e Mariana Mariano, amante do carnaval que representou a Prefeitura Municipal de Vitória. Eles avaliaram os competidores nas seguintes categorias: simpatia, alegria e espírito carnavalesco; samba no pé e desfile na passarela.

O título de Rei Momo ficou com Vini Sayos, integrante da escola Novo Império. Inserido no Carnaval há anos, Vinicius se emocionou com a conquista e declarou que realizou um grande sonho. E compondo a corte, a Rainha eleita foi a Luiza de Freitas Monteiro, da escola Unidos de Jucutuquara. Luiza contou com uma torcida intensa da escola do coração e do seu pai, Rei Momo coroado em 2022 e 2024.

As escolas Chegou o Que Faltava e Pega no Samba estão representadas na corte por Thais Christine Mendes Matheus, como a Primeira Princesa e Franciele dos Santos Silva, no cargo de Segunda Princesa, respectivamente. Ainda, também foi coroada a Rainha Trans. Duas competidoras disputaram o título, mas a vencedora foi a representante da Novo Império, Scarlet Paz Almeida.

Premiação

Os vencedores receberão como prêmio os seguintes valores:

Rei Momo – R$ 4.000,00

Rainha do Carnaval – R$ 4.000,00

1ª Princesa – R$ 1.500,00

2ª Princesa – R$ 1.500,00

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, comemorou o sucesso da coroação. “A cada ano que passa mais capixabas se reúnem para prestigiar esse momento que é tão importante para o nosso carnaval. O nosso alcance sendo cada vez maior demonstra a credibilidade e paixão que envolvem essa festa maravilhosa que é o Carnaval Capixaba”, celebra.