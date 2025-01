Criação de cargos reduzirá gastos com terceirizadas em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim propôs a criação de 87 novos cargos comissionados para uma reestruturação administrativa que visa otimizar a gestão e reduzir custos aos cofres públicos. A medida inclui a criação de três novas secretarias municipais, sendo que duas delas serão recriadas, distribuindo 24 cargos entre elas.

Um cargo atenderá a Secretaria Municipal da Fazenda e outros dois a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico. Os outros 60 cargos serão destinados a assessores operacionais, com foco na operação de máquinas e equipamentos essenciais para a cidade.

Atualmente, a Prefeitura enfrenta dificuldades em contratar operadores de máquinas devido à estrutura existente, que oferece salários abaixo do mercado. Como resultado, a Administração Municipal tem sido forçada a contratar empresas terceirizadas para fornecer essas equipes, o que tem gerado custos elevados com aluguel de máquinas e pagamento por hora trabalhada. Em um exemplo, uma única empresa recebeu mais de R$ 17 milhões em contratos de aluguel de máquinas e operadores.

O prefeito Theodorico Ferraço explicou que a criação desses novos cargos permitirá à Prefeitura controlar diretamente a operação de máquinas, sem depender de contratos temporários ou terceirizados. “Vamos colocar nosso maquinário para trabalhar. Estamos preparando quatro equipes, sendo três para o interior e uma para a cidade, com caminhões e máquinas. A criação desses cargos vai gerar uma economia significativa para os cofres públicos, além de melhorar a nossa capacidade de ação na cidade e no interior”, afirmou Ferraço.

De acordo com o prefeito, a economia gerada com a redução de custos com terceirização será reinvestida na área da Saúde, um dos setores mais demandados pela população. “O dinheiro que economizarmos com o aluguel de máquinas será aplicado diretamente na melhoria dos serviços de Saúde de Cachoeiro. Essa é uma forma de otimizar recursos e garantir mais eficiência na gestão pública”, destacou.

Novos cargos reorganizará Secretarias

Além da redução de custos, a reorganização das secretarias também busca aumentar a eficiência administrativa. O desmembramento da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços em duas pastas – Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Interior – permitirá um melhor controle da frota municipal, redução de gastos com peças e maior atenção às necessidades das comunidades, especialmente com a reativação da Secretaria Municipal de Interior.

Ferraço também destacou a importância do apoio de deputados e do Governo do Estado, que ajudarão a viabilizar a aquisição de novas máquinas, ampliando ainda mais a capacidade de atuação da Prefeitura.

O impacto financeiro mensal dessa reestruturação será de aproximadamente R$ 503 mil, o que representa cerca de R$ 6,036 milhões ao ano. Esse impacto foi encaminhado à Câmara Municipal para análise e aprovação. A administração também está realizando uma revisão minuciosa de todos os contratos municipais com o objetivo de reduzir custos e garantir maior eficiência nos serviços prestados à população.

Ferraço reafirmou o compromisso da gestão com a transparência e a responsabilidade fiscal, sempre buscando melhorar os serviços oferecidos à população de Cachoeiro, com respeito ao erário público e com foco em resultados efetivos para a cidade.