“Estou pronto para ser o candidato do governador”, diz Ricardo Ferraço

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), que também está à frente da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), confirmou nesta quinta-feira (17) que, na possibilidade de saída da secretaria, ficaria mais “solto” para rodar o Espírito Santo ao lado do governador Renato Casagrande.

Desde do final do ano passado, alguns nomes circulam em meio ao cenário político estadual como pretensos sucessores de Casagrande no Palácio Anchieta. Entre eles, naturalmente, Ricardo Ferraço por ser o vice-governador, Euclério Sampaio, prefeito reeleito de Cariacica, o prefeito também reeleito em Vila Velha, Arnaldinho Borgo e do ex-prefeito de Serra, Sérgio Vidigal.

Leia Também: Cachoeiro: Ferraço discute melhorias para o trânsito e infraestrutura

Se Ricardo irá deixar a secretaria para se dedicar somente ao cargo de vice e percorrer o estado dando visibilidade as entregas ao lado de Renato Casagrande, ainda não está confirmado. Mas já é visível que o bloco está na rua visando 2026.