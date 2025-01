Criança de seis anos entra em apartamento do vizinho e é abusada no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), cumpriu, nessa segunda-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos, suspeito de estuprar duas crianças, de seis e sete anos, vizinhas dele. A prisão foi realizada em Vila Velha.



As investigações tiveram início quando o pai da vítima de seis anos percebeu que a filha estava no interior do apartamento do investigado. A vítima passou por exame no Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que constatou vestígios de violência sexual. Além disso, em atendimento no Setor Psicossocial da DPCA, a vítima narrou os abusos praticados pelo vizinho.

Leia também: Criança é encontrada morta em casa no ES; pai é o principal suspeito



O inquérito policial também apura crimes praticados contra outra criança, que era vizinha do investigado, de sete anos de idade. A vítima passou por exame de corpo de delito e atendimento pelo Setor Psicossocial da DPCA e o caso segue em investigação.