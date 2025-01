Criminosos rendem agricultor e furtam 800 quilos de pimenta no ES

Um agricultor foi rendido por criminosos e teve seus pertences roubados enquanto trabalhava em sua fazenda na localidade de Cruzeiro, zona rural de Boa Esperança.

O homem contou à Polícia Militar que fazia a irrigação de um plantio quando foi rendido por quatro criminosos armados, que o trancaram no banheiro. Os suspeitos levaram um celular, uma moto, uma botija de gás e 800 quilos de pimenta-do-reino.

O homem contou que precisou quebrar a grade do portão para conseguir pedir ajuda ao vizinho.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação; entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

