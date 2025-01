Crueldade: ‘Cumbuca’ é encontrado morto em Cachoeiro

Um homem de 42 anos, popularmente conhecido na região como ‘Cumbuca’, foi encontrado morto em uma casa no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima possuía ferimentos causados por faca e pauladas. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, porém, o homem já estava morto.

Leia Também: Após denúncias, irmãos do tráfico são presos no Caparaó; veja

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.