Crueldade! Mulher é brutalmente assassinada em Itapemirim

Uma mulher foi brutalmente assassinada, neste sábado (25), na localidade de Casinhas da Vila, no município de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações de populares, o suspeito tinha um relacionamento com a vítima e teria passado a noite com ela em sua casa.

Os relatos ainda apontam que os filhos foram buscá-la nas primeiras horas da manhã, mas ela decidiu voltar para a casa do suspeito, momento em que o crime aconteceu, por volta das 8h.

Conforme apontam os vizinhos que tiveram acesso ao local do crime, a vitima foi agredida com golpes marreta. A Polícia Militar foi acionada e se fez presente no local.