Cruzeiro x Itabirito: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Na noite desta quinta-feira (30), o Cruzeiro vai enfrentar o Itabirito às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. No entanto, onde assistir Cruzeiro e Itabirito ao vivo?

O jogo vai rolar na Arena Independência e será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Leia também: Após cinco derrotas seguidas, Sampaoli deixa o comando do Rennes

Como chegam as equipes para o confronto

O time do Itabirito entra em busca da primeira vitória no campeonato. A equipe conhecida como Gato do Mato vem de uma sequência de empate e duas derrotas.

Já a Raposa também vem de uma sequência ruim: uma derrota e um empate. Os resultados culminaram no desligamento do técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro está em busca de um novo comandante.

Onde assistir Cruzeiro x Itabirito ao vivo

Premiere (pay-per-view)

Possíveis escalações

Itabirito: Rodolfo; Daniel Fagundes (Patric), Luanderson, Victor Sallinas e Bryan; Serginho, Crecci e Bruno Menezes; Levine (Alessandro Vinícius), Jô e Léo Reis.

Rodolfo; Daniel Fagundes (Patric), Luanderson, Victor Sallinas e Bryan; Serginho, Crecci e Bruno Menezes; Levine (Alessandro Vinícius), Jô e Léo Reis. Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Eduardo), Dudu e Gabigol.

Ficha técnica

Data: 30 de janeiro, quinta-feira

Hora: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte