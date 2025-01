Cuíca é empossado como prefeito de São José do Calçado

Nesta quarta-feira (1º), São José do Calçado, no Caparaó, viveu um momento marcante com a cerimônia de posse do prefeito reeleito Antônio Coimbra (PSB), o popular Cuíca, e do vice-prefeito Maurício Aguiar.

A ocasião também oficializou a nova composição da Câmara Municipal, com a posse dos vereadores eleitos e o encerramento do mandato dos anteriores.

Leia Também: “É nossa missão”, ressaltou Toninho em discurso de posse

O evento celebrou a reeleição do Prefeito Cuíca como o primeiro gestor na história da cidade a conquistar dois mandatos consecutivos na Prefeitura. Autoridades religiosas estiveram presentes, trazendo palavras de fé e otimismo para a nova gestão e para os representantes do legislativo. A cerimônia contou ainda com a presença de toda a equipe de governo, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do município.

Nova Mesa

Na ocasião, também foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores. A vereadora Vanderleia Rodrigues foi eleita a nova presidente da Câmara de Vereadores, com Paulinho do Zuza vice-presidente, o vereador Jarmas de Almeida Leite, o novo tesoureiro, enquanto o vereador Julierme Costa de Almeida será o primeiro secretário no próximo Biênio 2025/2026.