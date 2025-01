Dança das cadeiras: Tyago Hoffmann assume Secretaria de Saúde do ES

A Secretaria Estadual da Saúde do Espírito Santo terá um novo comandante a partir desta quinta-feira (2). Quem assume a pasta no lugar de Miguel Duarte é o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB).

“Tyago é um gestor com histórico de resultados e dedicação. Tenho plena confiança de que ele fará um excelente trabalho à frente da Secretaria de Saúde, garantindo que os serviços sejam ampliados e modernizados”, afirma Renato Casagrande (PSB).

Miguel Duarte Neto passará a integrar a gestão da Fundação de Saúde INOVA. Hoffmann expressou gratidão ao ex-secretário, que, segundo ele, liderou a pasta com dedicação e competência ao longo dos dois primeiros anos deste mandato. Destacou ainda que o seu trabalho deixou um legado importante.

“”Assumo a Secretaria de Saúde com a responsabilidade de contribuir para que os capixabas tenham acesso a um sistema público eficiente, humano e inovador. Vamos trabalhar para avançar ainda mais na saúde do Espírito Santo”, afirmo o parlamentar.

