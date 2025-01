Defesa Civil: chuvas em cidades do Sul do ES podem ultrapassar 110 mm

De acordo com dados levantados pela Defesa Civil do Espírito Santo, cidades da Região Sul do Estado devem ser atingidas por grandes volumes de chuvas entre esta quarta (8) e quinta-feira (9).

A previsão é de que cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Alegre e Alfredo Chaves, recebam acumulados de chuvas que podem ultrapassar 110 mm.

Alerta de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em todas as cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso, iniciado às 12h desta terça-feira (7) é válido até às 5h desta quarta-feira (8).

A previsão é de volumes de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Nessas condições climáticas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de emergência, as autoridades recomendam que ligue para o 193 ou 199.