Denúncia de maus-tratos a animais tem final emocionante no ES

Uma denúncia de maus-tratos a animais, no bairro Santo Antônio, em Vitória resultou com o resgate de quatro cães em condições precárias e na prisão de um homem de 34 anos, nesta quinta-feira (23).

A Operação da Polícia Civil (PC) contou com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), também da Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA) e da Prefeitura Municipal de Vitória.

“Três dos cães estavam na laje e um dentro da residência. O local apresentava instalações precárias, sem abrigo adequado, água fresca ou alimento disponível. Os ambientes estavam sujos, e os animais apresentavam sinais visíveis de desnutrição. Um dos cachorros, constantemente preso por uma guia, tinha feridas na região dorsal e no pescoço, possivelmente causadas pela coleira”, explicou o delegado Leandro Piquet, responsável pela operação.

A situação foi confirmada pela médica veterinária da Prefeitura de Vitória, Thalita Odenwald, que participou da ação ao lado da gerente de Bem-Estar Animal, Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira. “Foi constatado que os animais estavam magros e em condições que evidenciam o crime de maus-tratos. Essa intervenção era urgente para protegê-los”, afirmou o delegado Leandro Piquet, da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

O responsável pela residência, um homem de 34 anos foi preso em flagrante e autuado por maus-tratos qualificados contra animais. Ele será conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Os animais resgatados foram encaminhados ao Hospital Veterinário.

