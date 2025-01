Dicas essenciais para uma alimentação leve e saudável para o verão

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, é comum sentir mais sede e buscar refeições mais leves e refrescantes. A nutricionista Adriana Sarzedas, da Unimed Sul Capixaba, destaca a importância de priorizar alimentos que ajudam a manter o corpo hidratado e nutrido, sem abrir mão do sabor.

Leia também: Férias escolares: saiba como reduzir o uso de telas pelas crianças

“É essencial aumentar o consumo de frutas ricas em água, como melancia, melão, abacaxi e laranja, além de incluir saladas frescas e coloridas no cardápio”, explica Adriana. Ela também alerta para a hidratação constante. “Beber água ao longo do dia, além de água de coco e sucos naturais sem açúcar, é fundamental para evitar a desidratação, que pode ser comum no calor”.

Ela sugere ainda substituir frituras e alimentos gordurosos por preparações assadas ou grelhadas, além de optar por proteínas leves, como frango, peixe e tofu. “Essas escolhas facilitam a digestão, evitando aquela sensação de cansaço que muitas vezes atrapalha o aproveitamento das férias”, completa a nutricionista.

Por fim, Adriana lembra que pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença no bem-estar durante o verão. “Com equilíbrio e escolhas inteligentes, é possível curtir a estação mais quente do ano com energia e disposição”.