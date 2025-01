Diocese de Cachoeiro abre inscrições para Retiro de Carnaval

A Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a abertura das inscrições para o tradicional Retiro de Carnaval “Alegra-te”, evento que ocorre há décadas e reúne fiéis em momentos de espiritualidade e reflexão.

O retiro será realizado entre os dias 1º e 4 de março de 2025, no formato fechado, exclusivo para maiores de 04 anos. As atividades terão início às 14h do dia 1º e se encerrarão às 15h30 do dia 4 no Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com o Coordenador Diocesano da RCC, Rondinélio Sartori, o encontro é uma oportunidade de viver um Carnaval diferente, afastando-se de uma realidade muitas vezes vazia e individualista que afeta a juventude.

“Sabemos que a realidade da nossa juventude está cada vez mais focada nas redes sociais, tornando-os mais solitários e afastados. Precisamos mostrar o amor de Deus e ajudá-los a se reconectar consigo mesmos e com os outros”, afirma Rondinélio. Ele também destaca a importância de atender a Urgência Pastoral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, oferecendo apoio, entretenimento e proximidade com os jovens.

Informações

Os valores das inscrições variam conforme a idade e incluem hospedagem e alimentação:

R$ 120,00 (Adulto acima de 14 anos);

R$ 30,00 (Crianças de 04 a 09 anos);

R$ 50,00 (Adolescentes de 10 a 13 anos);

As inscrições devem ser feitas por meio do LINK OFICIAL

Os pregadores serão divulgados em breve, e demais detalhes podem ser acompanhados pelo Instagram oficial do evento: @rcc.cachoeiro.

Serviço

Retiro de Carnaval “Alegra-te”

Data: 01, 02, 03 e 04 de março de 2025.

Início: Sábado – 13h:30min.

Término: Terça-feira – 15h:30min.

Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão) – Venda Nova do Imigrante.

Endereço: Av. Pedro Minete, n° 59, Bairro São Pedro – Venda Nova do Imigrante.

Pagamento:

Chave PIX: [email protected] (Titular: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Banco Sicoob).

Enviar comprovante e nome completo do inscrito para o e-mail: [email protected]