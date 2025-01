Diretor executivo da Aves e Ases faz balanço das ações das entidades

“O ano de 2024 finalizou de maneira mais calma, tanto para a avicultura quanto a suinocultura capixaba, e em vários contextos: mercado, produção, até a questão sanitária. Foi um ano de recuperação para alguns e de estabilização para outros, com uma oportunidade de “colocar a casa em ordem”.

Essa foi a avaliação que fez o diretor executivo da Aves e Ases, Nélio Hand, ao analisar o ano recém encerrado.

