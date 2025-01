DNIT vai reabrir trevo do Posto do Café em Marechal Floriano

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/ES), Romeu Scheibe Neto, atendeu a solicitação de mudanças no Trevo do Posto do Café, na BR-262, Marechal Floriano, o órgão se manifestou prometendo reabrir o acesso do trevo em todas as direções.

As intervenções que haviam sido feitas pelo DNIT-ES estavam gerando acidentes, preocupação de motoristas, comerciantes e autoridades, devido à confusão gerada para os motoristas. Diante do exposto, a AMUNES pediu a revisão do projeto.

Leia Também: Davi Diniz será o relator da PCA do governador do exercício de 2025

O DNIT/ES informou, então, que vai reabrir o trevo, mas que antes serão instalados provisoriamente nova sinalização e redutores de velocidade antes de uma solução definitiva para o local.

Segundo informou o superintendente regional do DNIT/ES, Romeu Scheibe Neto, o restabelecimento do acesso à esquerda da BR-262 para quem trafega pela ES 146 acontecerá depois de ajustes técnicos.