Documentário revela vida e legado de padre de Venda Nova do Imigrante

A trajetória marcante de Padre Cleto Caliman, um dos maiores ícones da história de Venda Nova do Imigrante (ES), ganha vida no documentário “Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense”, que será lançado no próximo dia 21, às 9h, no canal do YouTube @documentariopadrecletocaliman. Celebrando o legado deste visionário que estaria completando 110 anos de vida, o vídeo retrata sua jornada espiritual e seu papel transformador no desenvolvimento social, cultural e infraestrutural da cidade das Montanhas Capixabas.

Produzido por Heitor Delpupo Alves, Patrícia Altoé Possebon e Leandro Fidelis, o documentário combina entrevistas com pessoas que conviveram com Padre Cleto, imagens de arquivo e narrativas que destacam momentos cruciais de sua vida. Entre as diversas contribuições, estão seu envolvimento na construção da BR-262 e a criação da Festa da Polenta. O doc apresenta uma perspectiva única sobre como a dedicação do padre se traduziu em benefícios concretos para a população, ajudando a moldar o que hoje é conhecida como a Capital Nacional do Agroturismo.

Leia também: Cachoeiro: Beira Rio será fechada no domingo (19); saiba o motivo

A Festa da Polenta, que desde 1979 celebra a cultura e as tradições dos imigrantes italianos na região, é um dos símbolos do legado de Padre Cleto Caliman. Sua visão não apenas ajudou a consolidar a identidade cultural de Venda Nova, mas também impulsionou o desenvolvimento econômico local. O documentário reflete essa conexão entre história e patrimônio cultural, ressaltando como iniciativas como a Festa, realizada em outubro, fortalecem o vínculo das pessoas com suas raízes, enquanto promovem o crescimento da cidade.

Documentário é homenagem ao sacerdote

O projeto é uma homenagem à memória do sacerdote, cujo impacto ultrapassou o âmbito religioso, consolidando-o como uma figura essencial para a história da comunidade. O documentário se enriquece com depoimentos de pessoas que conviveram de perto com Padre Cleto ou que foram profundamente impactadas pelo seu trabalho. Entre os entrevistados estão as irmãs, Cacilda e Enedina Caliman, e o arquiteto e amigo João Lucas Ribeiro Borges. Também participam Tarcísio José Caliman, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol) e Marco Antônio Grillo, entre outros, com histórias que revelam o lado humano e inspirador do religioso, criando um retrato multifacetado de uma figura que deixou marcas profundas em Venda Nova do Imigrante

Realizado com recursos do edital da Lei Paulo Gustavo, o documentário não apenas homenageia um grande líder, mas também celebra o que ele representa: a união entre espiritualidade, ação e progresso. Este é um convite para todos conhecerem a história de Padre Cleto Caliman, um homem cuja dedicação e altruísmo continuam vivos no coração de Venda Nova do Imigrante e em sua história.

Serviço

Lançamento on-line documentário “Cacique Pena Branca: Uma Lenda Vendanovense”

Dia: 21 de janeiro (terça-feira)

21 de janeiro (terça-feira) Horário: 9h

9h Onde: canal do YouTube @DocumentarioPadreCletoCaliman