Dólar chega no sétimo dia de queda e vai a R$ 5,86

O dólar caiu por sete dias seguidos e atingiu, nesta terça-feira (28), o menor valor desde novembro: R$ 5,86. Investidores aguardam a “Superquarta”, dia em que os comitês de política monetária no Brasil e nos EUA se reúnem.

No Brasil, o Copom do Banco Central deve subir a Selic em 1 ponto percentual, alcançando 13,25% ao ano. O mercado já prevê mais aumentos nos próximos meses, devido à inflação em alta.

Nos Estados Unidos, o Fed deve manter os juros entre 4,25% e 4,50% ao ano. Os investidores esperam que o banco central americano analise novos dados econômicos e as ações do presidente Donald Trump antes de mudar a política monetária.

Os comunicados dos dois bancos centrais, após as reuniões, serão o foco das atenções. Eles podem indicar os próximos passos para os juros.

Além disso, investidores acompanham os resultados trimestrais de grandes empresas dos EUA, como Boeing, GM e Starbucks, divulgados nesta terça. Esses números ajudam a medir a saúde financeira das empresas e da economia americana.

Com informações de Estadão

