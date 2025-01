Dólar fecha abaixo dos R$ 6 pela primeira vez desde novembro

O dólar fechou em R$ 5,94 no fim da tarde desta quarta-feira (22). É a primeira vez desde novembro que a moeda norte-americana encerra o dia abaixo dos R$ 6, seguindo a tendência de queda desde a posse do presidente Donald Trump.

Por consequência, os investidores têm voltado seus olhos para os acenos do presidente recém-empossado, que iniciou o governo na última segunda-feira (20). Na ocasião, foi realizada uma série de assinaturas de diversos decretos e anúncios de planos para os próximos dias.

Trump prometeu implementar novas taxas, mas ainda não apresentou nenhuma medida concreta. Isso acalmou os mercados e impactou a cotação do dólar.

Ibovespa oscila

Se o dólar operou, hoje, em queda, a Ibovespa (B3) operou com instabilidade nesta quarta-feira (22), alcançando 123.348,63 pontos próximo das 17h. Nesse sentido, observando, as notícias da América do Norte, a Bolsa Brasileira abriu em alta e oscilou ao longo do dia, na esteira das bolsas americanas.

Um dos setores que registrou bom-humor nas cotações foi o de tecnologia, após o anúncio do presidente Donald Trump em investir cerca de US$ 500 Bilhões em infraestrutura nos EUA. A medida apoiará a construção de data centers de Inteligência Artificial.

A novidade impulsionou as ações do segmento na bolsa de Nova Iorque, o que acaba refletindo nas cotações da Ibovespa.