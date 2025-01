Dono de pula-pula é atacado com golpe de faca em praia no ES

Um homem esfaqueou o dono de um pula-pula, de 28 anos, nesta sexta-feira (3), na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil (PCES), o suspeito tem 35 anos e foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi ouvido e liberado.

“A perfuração foi classificada como uma lesão superficial, configurando o crime de lesão corporal, crime que depende de representação criminal. Como a vítima optou por não representar criminalmente, o suspeito foi liberado”, informou a Polícia Civil por meio de nota.

