“Responsabilidade”, diz Dudu ao ser empossado em Divino

Foram empossados na tarde de quarta-feira, dia 1º de janeiro, o prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no pleito de 2024 em Divino de São Lourenço, no Caparaó.

A cerimônia, que aconteceu na Câmara Municipal, empossou Dudu Queiroz como prefeito, seu vice, Ronaldo Borges, e os nove vereadores eleitos e reeleitos no município.

“Encerrei um mandato ontem e estou iniciando um novo hoje, com a mesma garra e com muita responsabilidade e humildade, gratidão a todos vocês que me dedicaram esse mandato de honra para mim”, destacou Dudu.

Presente na solenidade, o ex-prefeito Eleardo Brasil ressaltou os trabalhos realizados em Divino de São Lourenço nos últimos oito anos e entregou a chave da Prefeitura para seu sucessor.

Na solenidade também ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que será presidida pelo vereador Elídio Gomes, vice-presidente Emerson Rodrigues Lessa e pelo primeiro secretário eleito Valtair Amaral Rezende, no biênio 2025/2026.