EJA: Matrícula para Rede Estadual de Ensino começa nesta segunda (13)

Os jovens e adultos que desejam retomar os estudos e que não participaram da Chamada Pública Escolar 2025 ainda podem garantir a sua vaga.

A partir desta segunda-feira (13), basta procurar a escola onde gostaria de estudar e se matricular para uma das 24.000 vagas ofertadas pelo Governo do Estado. O início das aulas está previsto para o dia 4 de fevereiro.

Para solicitar uma vaga, o responsável e/ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá dirigir-se presencialmente à secretaria da unidade pleiteada, estejam eles matriculados ou não na Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo atualmente.

É obrigatória a entrega dos seguintes documentos: fotocópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original; fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica, acompanhada do documento original; e fotocópia do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial.

Também são necessários a fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para todos os estudantes, sendo que, nas situações em que o estudante for menor de idade, também será necessária a fotocópia do CPF do responsável; fotocópia, acompanhada do original da caderneta de vacinação ou da declaração de unidade de saúde pública, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com idade inferior a 18 anos de idade.

EJA Profissional

Além da oferta para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Regular, o estudante pode solicitar uma vaga para os cursos de Ensino Médio Integrados à Qualificação Profissional (com duração de um ano e meio), que é destinada a estudantes acima de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

A oferta é com os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Cuidador de Idosos, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agente de Combate à Endemias, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Agente de Projetos Sociais, Auxiliar de Agroecologia, Assistente de Recursos Humanos.

EJA Semipresencial

Para aqueles que buscam flexibilidade, há também a oferta da modalidade EJA Semipresencial, disponível nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) e os Núcleos de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs), no tempo que o estudante dispõe, com orientação presencial e pela plataforma e provas presenciais.