Empresa promove eficiência energética em Cachoeiro

Em 2025, a usina fotovoltaica da BRK em Cachoeiro de Itapemirim completa cinco anos de operação. Projetada para promover a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais no município, a usina já injetou 60.660 kWh de energia limpa desde sua concepção.

Além disso, comparada com a geração de energia a partir de combustíveis fósseis, a UFV Córrego dos Monos contribuiu para a redução de aproximadamente 22,7 toneladas de CO₂ lançadas na atmosfera.

O gerente de operações da BRK, Claudio Sobrinho, explica que a usina fotovoltaica utiliza painéis solares para gerar energia e é responsável por garantir, na maior parte do ano, a autossuficiência energética da planta da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Córrego dos Monos. O resultado é uma economia financeira acumulada de R$ 38.100,00 para a concessionária.

Os painéis captam os raios solares e convertem em energia elétrica de corrente contínua. Essa energia alimenta os inversores que possuem saída em corrente alternada, que é o tipo de corrente utilizado nas instalações elétricas em geral. A saída dos inversores é conectada ao barramento principal da ETE de Córrego dos Monos.

Assim, após atender ao consumo interno da ETE, o excedente de energia é injetado na linha de distribuição da concessionária, por meio de um medidor bidirecional. Esse crédito de energia pode ser utilizado posteriormente, quando não houver geração (à noite) ou quando a produção for reduzida (em dias nublados), e pode ser transferido para outras unidades consumidoras da BRK. Atualmente, além da própria ETE Córrego dos Monos, outras duas unidades recebem o crédito da energia proveniente da Usina, sendo a Elevatória de Água Tratada do Alto União e a Elevatória de Esgoto Bruto da curva do Caixão.

“A usina faz parte do compromisso da BRK com a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos. Essa iniciativa reforça a importância de investir em energias renováveis e serve como exemplo para outras empresas que buscam alinhar suas operações com práticas sustentáveis”, afirma Claudio Sobrinho.

A UFV Córrego dos Monos conta com 50 módulos Canadian Solar de 335W cada, ocupando uma área de cerca de 100 metros quadrados. O projeto, inclusive, já foi premiado nacionalmente, conquistando o terceiro lugar na categoria Gestão e Governança do 4º Prêmio Sustentabilidade promovido pela ABCON/SINDCON.

Parceria irá permitir autoprodução de energia solar em 2025

Uma parceria firmada com a Elera Renováveis, uma das maiores empresas do setor de energia renovável do Brasil, permitirá a autoprodução de energia solar para as operações da BRK a partir deste ano. A energia fotovoltaica será produzida pelo Complexo Solar Janaúba, localizado em Minas Gerais, com aquisição de 48 MW da capacidade local até 2039. A produção será distribuída para algumas das unidades da BRK pelo país, incluindo Cachoeiro de Itapemirim.

A energia produzida pela BRK em parceria com a Elera tem certificado internacional – o International REC Standard (I-REC), que funciona como um selo de qualidade, assegurando que a energia que a BRK utiliza, em parceria com a Elera, é 100% renovável.