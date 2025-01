Empresa testa novo inseticida em Cachoeiro para controle do maruim

Nesta sexta-feira (17), a empresa Vetorial Brasil, especializada na venda de produtos químicos para controle de pragas, realizou uma visita à Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cachoeiro de Itapemirim, acompanhada por técnicos da Syngenta, fabricante de agroquímicos.

O objetivo foi testar a eficácia do inseticida Actelic, desenvolvido pela Syngenta, no controle do Culex paraensis, conhecido como maruim, um mosquito vetor da Febre Oropouche. O teste foi realizado no Centro de Manutenção Urbana (CMU), local escolhido devido à sua relevância para a estratégia de controle de pragas na cidade.

A equipe técnica de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), juntamente com os técnicos da Vetorial Brasil, ficou responsável pelo monitoramento dos resultados do teste. A ação faz parte de uma iniciativa mais ampla da Syngenta, que está em parceria com o Ministério da Saúde, buscando ser o novo fornecedor de insumos para o Governo Federal no controle de vetores.

A Semus, por sua vez, se antecipa ao processo para avaliar soluções que possam ser aplicadas de forma eficaz no combate ao Culex paraensis e, assim, contribuir para a redução de doenças como a Febre Oropouche. Caso o inseticida se mostre eficaz no controle do maruim, os resultados serão repassados para a Syngenta e para a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI), para possível implementação de um novo protocolo de controle de vetores no município.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a saúde pública, buscando inovações e tecnologias que garantam a proteção da população contra doenças transmitidas por mosquitos e pragas. A Semus segue monitorando e implementando estratégias para melhorar o controle e a vigilância ambiental na cidade.