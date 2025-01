Encontro reforça integração entre as forças policias de Cachoeiro

Uma integração total entre as forças de segurança de Cachoeiro para um policiamento mais efetivo. Esse foi o tema principal do encontro, nesta quarta-feira (15), entre os representantes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) e da Polícia Militar.

A conversa com o comando do 9° Batalhão de Cachoeiro serviu para alinhar os trabalhos da nova gestão da pasta com a Polícia Militar. “Vamos continuar trabalhando de forma integrada, em conjunto, para que possamos melhorar cada vez mais o atendimento em relação a segurança pública do município”, destacou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento.

Ele frisou que o trabalho da secretaria tem como foco principal levar mais tranquilidade à população. “Os cachoeirenses têm que caminhar pelas ruas da cidade de uma forma mais segura e em paz. Portanto, precisamos estar unidos. Essa junção de forças policiais é muito importante. Todos estão sendo convocados para formarmos uma grande frente de enfrentamento e combate ao crime. Tenho fé que sairemos vencedores”, concluiu.

Reforço

Na última semana, o prefeito Theodorico Ferraço também se reuniu com representantes do comando da Polícia Militar de Cachoeiro. Na oportunidade, eles debateram a criação de 20 postos de polícia no interior do município, com policiamento integrado entre a Guarda Municipal e a PM.

O encontro discutiu ainda a possibilidade de um chamamento de policiais aposentados, caso necessário, para reforçar ainda mais a segurança da região.