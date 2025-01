Ensaio da Boa Vista e Pele Morena encerra programação de verão

Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, ainda dá tempo. O próximo fim de semana é o último do Cariacica Verão 2025 e para fechar com chave de ouro, tem programação mais que especial para a galera curtir na Nova Orla.

Na sexta-feira (31), a escola de samba Independentes de Boa Vista realiza um super ensaio ao longo da avenida, com trio elétrico, bateria e muito samba no pé para agitar a noite, à partir das 19h.

No sábado (1º), a música da noite fica por conta do grupo Pele Morena, que promete um show cheio de surpresas e animação para toda a família.

No domingo (02), tem rua de lazer à partir das 8h, com brinquedos, picolé, algodão doce e pipoca para a criançada. Às 10h, o Grupo Choro da Ilha comanda o Festival de Chorinho.

Toda a programação é gratuita e acontece nas proximidades do Restaurante Maré, ao lado da passarela.

Atividades físicas

Para colocar todo mundo para se movimentar, a programação conta com circuito funcional e aulão de ritmos de graça, na Nova Orla. As aulas são abertas ao público e acontecem das 8h às 10h.

No sábado (1º), o movimento na Nova Orla é do circuito funcional, com atividades para se exercitar ao ar livre. Já no domingo (02), é dia de aulão de ritmos, com muita música e dança para suar e queimar calorias.

As dicas para quem quer participar são usar roupas leves, calçados confortáveis e beber bastante água. O circuito funcional é indicado para pessoas acima dos 12 anos. Já para as aulas de ritmo, a idade mínima é 10 anos.

O público também poderá aproveitar para conhecer e comprar delícias e artesanatos de nossa terra na Feira da Economia Criativa.

Veja os dias e horários dos shows!

31 de janeiro: “GRES Independente de Boa Vista / Decida na Avenida – às 19h

01 de fevereiro: Show de Pele Morena – às 19h

02 de fevereiro: Festival de Chorinho – Grupo Choro da Ilha – às 10h