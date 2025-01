​Equipamentos de Wi-fi serão retirados da orla temporariamente

A Prefeitura de Vila Velha, temporariamente, está retirando os equipamentos de Wi-Fi instalados na orla da cidade. A ação teve início na data desta sexta-feira (24) e tem como objetivo a substituição por equipamentos mais modernos e tecnológicos, que irão garantir uma conexão mais estável, segura e de melhor qualidade para todos os usuários.

“Estamos trabalhando para que essa atualização seja concluída no menor tempo possível e agradecemos a compreensão de todos. Sobre o andamento deste processo iremos divulgar por meio de nossos canais oficiais, sites e redes sociais”, afirmou o secretário municipal de Tecnologia e Inovação, Abel Neto.

