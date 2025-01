Espetáculo da natureza: ninhos de tartarugas são abertos em Anchieta

Um verdadeiro espetáculo da natureza vai ocorrer nesta terça-feira (7), a partir das 16h30. Milhares de tartaruguinhas vão correr e nadar em direção ao mar após a abertura dos ninhos construídos na Praia da Guanabara, em Anchieta, município litorâneo do sul capixaba.

Pessoas comuns poderão assistir a esse emocionante momento e ver o milagre da vida diante de seus olhos. O encontro será na base do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPC-Mar), na Av. Beira Mar, s/n, Praia da Guanabara. Informações: (28) 99902-4075.

O IPC-Mar avisa: quem não chegar no horário combinado corre o risco de não conseguir acompanhar a abertura, pois a Base do IPCMar estará fechada e a equipe inteira estará no ponto de soltura dos filhotes.

O local da abertura dos ninhos será informado apenas para quem estiver na base às 16h30.