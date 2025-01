Estado abre oportunidades para professor em letramento matemático

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta segunda-feira (06), o processo seletivo para a contratação de docentes formadores e conteudistas com foco na Formação em Letramento Matemático. As inscrições seguem abertas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico (clique AQUI e acesse), até as 17 horas do dia 19 de janeiro.

Os interessados devem atender a requisitos específicos descritos no edital, tais como: possuir graduação em Pedagogia, especialização em Educação ou Matemática, e pelo menos três anos de experiência como regente em turmas de alfabetização na rede pública. Além disso, é necessária disponibilidade para atuar na formação durante o segundo e terceiro trimestres de 2025.

A ação, promovida pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), em parceria com a Gerência do Regime de Colaboração com os Municípios (Gerco), será composta por três etapas: inscrição, avaliação dos títulos e entrevista.

A gerente de Estudos, Pesquisa, Qualificação e Desenvolvimento dos Profissionais do Magistério, Karoliny Mendes da Costa, destacou que o edital visa selecionar profissionais qualificados para capacitar professores da rede pública, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas na área de alfabetização matemática.