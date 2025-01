Vídeo | Homem usa prancha de surf durante alagamento em Marataízes

Uma cena inusitada chamou a atenção de populares na tarde desta quinta-feira (9), em Marataízes, no Litoral Sul do Estado.

Durante um forte temporal que mais uma vez castigou a cidade litorânea, um homem foi filmado em cima de uma prancha de surf na Rua da Bacia.

No vídeo, é possível ver o homem “zuando” diante do alagamento que tem sido frequente na localidade e em outros pontos da cidade.

Segundo moradores, devido a obras eleitoreiras realizadas na gestão municipal anterior, várias ruas estão ficando alagadas e consequentemente, alagando casas e comércios, ocasionando grandes prejuízos.

Veja o vídeo:

