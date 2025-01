Evento apresentará oportunidades para fundadores de startups do ES

Em busca de atrair especialistas e fundadores de startups inovadoras para a Finlândia, a Work in Finland, , organização oficial finlandesa de atração de talentos, realiza na próxima quarta-feira (22), um webinar gratuito e online, para apresentar oportunidades de carreira e startups disponíveis no país mais feliz do mundo e como se estabelecer em um dos ecossistemas mais promissores para startups.

Leia também: Reforma Tributária: itens da cesta básica terão isenção de impostos

Além da região da capital do país, Helsinque, representantes de outras cidades finlandesas estarão presentes no evento, como Tampere, Oulu, Espoo e Vantaa. Salla Hirvonen, especialista de Talentos da startup de recrutamento BusinessOulu, comenta quais setores têm mais destaque na busca por talentos internacionais. “Áreas de high-tech como TI, desenvolvimento de software e telecomunicações, são as mais proeminentes. E, atualmente, além da Nokia, outras empresas do setor financeiro estão recrutando talentos internacionais.” A especialista afirma ainda que Oulu, apesar de compacta, tem um ecossistema internacionalizado com cerca de 13 mil residentes estrangeiros empregados, o que rendeu à cidade o título de Capital Europeia da Cultura para 2026.

Durante o evento, especialistas da AlphaSense, uma das mais valiosas startups de IA do mundo, vão falar sobre como é trabalhar em uma empresa finlandesa de tecnologia e como construir uma carreira no país. A indústria de tecnologia finlandesa precisa de 130 mil novos especialistas até 2030. Portanto, o interesse do talento brasileiro pela Finlândia, combinado com o setor tecnológico em expansão, apresenta uma excelente oportunidade de colaboração.

“Queremos incentivar a diversidade nas empresas da Finlândia, pois acreditamos que equipes multiculturais são mais inovadoras, produtivas e podem abrir conexões internacionais. Este evento é uma excelente oportunidade para que os talentos brasileiros encontrem carreiras interessantes nas empresas finlandesas, especialmente na área de TIC e tecnologia”, destaca Laura Lindman, diretora sênior da Work in Finland.

Oportunidades na Finlândia

A Finlândia é um país pequeno ao norte da Europa, com 5.677 milhões de habitantes, e que está em busca de profissionais para atender aos diversos setores que estão em crescimento como Tecnologia da Informação e Comunicação, digitalização, tecnologias limpas, jogos eletrônicos, engenharia, saúde, bioeconomia, energia renovável, computação quântica, telecomunicações e outros.

Cultura de Trabalho

O país mais feliz do mundo é referência no quesito equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. No país, a maioria das pessoas trabalha entre 7h e 8h horas por dia e ainda tem tempo para viver em família e ter os próprios hobbies. A cultura de trabalho é caracterizada por uma hierarquia horizontal, humana e participativa, com um forte enfoque na igualdade de gênero.

Salários

Os níveis e estruturas de remuneração variam de acordo com o setor e a função, mas a legislação finlandesa e as convenções coletivas estabelecem a norma. Os bônus aos trabalhadores também são comuns na Finlândia. O salário médio anual de, por exemplo, um Engenheiro de Desenvolvimento de Software pode ser de 51.622 euros e o de um Engenheiro de Desenvolvimento de Software Sênior de 63.618 euros. Para além do salário, existem vários outros benefícios para os trabalhadores.

Veja todas as vagas disponíveis em: www.workinfinland.com.

Welcome to Finland

Data: 22 de janeiro de 2025

Horário: 14h30 às 16h

Local: Online

Idioma: Inglês

Programação:

14h30 – Por quê a Finlândia? – Katri Raevuori da Work in Finland

14h35 – Introdução aos serviços oferecidos pelas cidades finlandesas

Talent Services, com Salla Hirvonen (cidade de Oulu) e Karen Ahtiainen (cidade de Tampere)

Softlanding Services para Startups com Mikko Armila e Softlanding Services para Startups nos arredores da capital do país (Helsinque, Espoo, Vantaa)

15h – Trabalhando em uma empresa finlandesa de tecnologia – Tony James da AlphaSense

15h10 – Como construir sua carreira na Finlândia – Annie Virtanen da AlphaSense

15h20 – A jornada da minha startup até a Finlândia – Burak Gedik da Benerg Oy

15h30 – Dúvidas