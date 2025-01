Exaltasamba fará show em no ES neste fim de semana

A maior casa de samba do Estado traz o grupo Exaltasamba para encerrar sua programação de verão. Com sucessos do passado e do presente, e nova formação, o grupo promete agitar a última noite do Samba Summer, que acontece no próximo sábado (18), no Gordinho Sambão, em Vitória.

Fundado em 1982, o grupo de pagode Exaltasamba teve suas bases iniciais na cidade de São Bernardo do Campo e, dentre tantos integrantes, revelou vocalistas como os atuais cantores solo Thiaguinho e Péricles, por exemplo.

Em 1992, lançou seu primeiro álbum, Eterno Amanhecer, mas somente em 1996 passou a ser um sucesso nacional, com a canção “Luz do Desejo”, presente no álbum homônimo.

O grupo conquistou diversos prêmios, entre eles o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode pelo álbum 25 Anos. Ao longo de sua trajetória, o Exalta teve algumas formações mantendo sempre seu romantismo e irreverência. Atualmente o grupo segue com a seguinte formação: Thell, Jeffinho, Douglitz, Izaque Luiz e Brilhantina.

O projeto Samba Summer aconteceu entre os meses de dezembro e janeiro com atrações de destaque na cena nacional, entre eles: Gamadinho, Tiee, Batucaê, Turma do Pagode, Encontro de Batuqueiros e Exaltasamba.

SERVIÇO

SAMBA SUMMER

Data: 18 de janeiro, sábado

Atrações: Exaltasamba

Abertura dos portões: 21h

Local: Gordinho Sambão – Av. Dário Lourenço de Souza – Mário Cypreste, Vitória.

Classificação: 18 anos

INGRESSOS

Pista – 2º Lote: R$ 30,00 (preço único)

PONTOS DE VENDA

ONLINE Vitória: Lebillet – https://lebillet.com.br/event/2040/samba-summer-exaltasamba-18-janeiro-Vitoria-ES

Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.