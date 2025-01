Família de Cachoeiro se envolve em grave acidente com morte em rodovia

Uma família de Cachoeiro de Itapemirim se envolveu em um grave acidente com morte, nesta quinta-feira (9), na rodovia ES-060, mais conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha.

O fato ocorreu na altura do bairro Ponta da Fruta. No local, a Polícia Militar (PMES) constatou que um carro havia capotado na rodovia.

LEIA TAMBÉM: Chuvas no ES: Irupi decreta emergência após forte temporal

Uma mulher, de 39 anos, morreu. Um homem de 45 anos e uma criança de dois, foram socorridas pela ambulância da Ceturb e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos fazem parte da mesma família, e são, respectivamente, mãe, pai e filho, moradores da cidade de Cachoeiro.

“Foi apurado no local que o condutor do carro causador do acidente não respeitou a placa de “pare”, que há no retorno. O motorista se negou a realizar o teste do etilômetro e foi conduzido para a 2ª Regional”, afirma a PM.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 73 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com o agravante de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (2x). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Científica (PCIES) informa que o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.