Família procura jovem que desapareceu após sair de casa em Kennedy

Um família de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, procura pelo jovem Douglas Pereira Almeida, 29 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira (21).

Por meio de uma rede social, uma mulher, que se diz ser tia do rapaz, relatou que ele saiu de casa, no distrito de Boa Esperança, por volta das 5h da manhã, a bordo de uma moto emprestada por um vizinho. Porém, até o início da tarde deste sábado (25), a família não tinha nenhuma informação sobre ele.

Amigos e familiares ainda destacam que a mãe do jovem desaparecido está sob efeito de medicamentos. Caso alguém tenha alguma informação, a orientação é entrar em contato com a Polícia Civil por meio do (27) 3198-7022.