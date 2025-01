Famoso confeiteiro capixaba morre aos 47 anos

O famoso confeiteiro e designer de bolos Junior Vieira morreu, aos 47 anos, neste domingo (12), após um quadro de insuficiência renal e hepática.

Ele estava em São Paulo, onde curtia um período de férias. O mestre confeiteiro, natural de Vila Velha, faria 48 anos na próxima sexta-feira (17).

De acordo com informações divulgadas por familiares em sua rede social, o velório deve ocorrer, nesta quarta-feira (15), a partir das 15h, no Memorial Zelo, no Centro de Vila Velha. O enterro será no Cemitério Municipal, na rua Coronel Sodré, no mesmo bairro.

“Convidamos os familiares e amigos para o velório e sepultamento do nosso amado Junior Vieira. Buscamos conforto na presença daqueles que, como nós, carregam em seus corações a memória de uma vida que, embora breve, foi repleta de significados. Agradecemos, de coração, todo o carinho, as orações e o apoio que tem nos sido oferecidos. que a força do amor nos ajude a atravessar esta dolorosa separação”, diz a nota.

Com uma rede social com mais de 30 mil seguidores, Junior Vieira era referência no segmento da confeitaria no Brasil. Em seu Instagram, ele declarava-se ser “um apaixonado por confeitaria, que há 20 anos realiza sonhos, transformando o convencional em arte!”.