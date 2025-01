Feirão de empregos de Vila Velha abre 30 vagas para engenheiro civil

Quem quer começar o ano novo com emprego novo, em Vila Velha, deve se apressar. O feirão “Emprego Já”, que começou nesta quarta-feira (22), com 655 vagas em oferta, termina nesta sexta (24). O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com empresas de diversos setores da cidade, acontece no período das 9h às 16h, no espaço do Sine de Vila Velha, localizado no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica.



A grande novidade desta edição do feirão em Vila Velha é a abertura de vagas de nível superior para trabalhar em empresas de construção civil. No primeiro dia do evento, foram abertas oito vagas para o cargo de engenheiro civil, mas as empresas do setor acabaram contratando 10 profissionais. E para este último dia do evento “Emprego Já”, estão sendo ofertadas mais 30 vagas para este cargo, cujos salários podem chegar a mais de R$ 10 mil por mês.

Leia também: Cidade do Sul do ES fica entre as três mais quentes do Brasil

“Isso não acontece por acaso. Vila Velha – cidade que concentra o maior número de novos lançamentos imobiliários na Grande Vitória – lidera a expansão e a valorização imobiliária no Espírito Santo, além de se consolidar com grande destaque no cenário nacional. Daí a necessidade de contratação de um número maior engenheiros civis pelas empresas do setor, que seguem ganhando espaço em um mercado que segue aquecido”, avalia Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Conexão

O feirão “Emprego Já” facilita a conexão entre trabalhadores e empregadores dos mais variados tipos de empreendimentos do setor produtivo de Vila Velha, como supermercados, empresas de construção civil, restaurantes, sorveterias, academias de ginástica, centros automotivos, distribuidoras de produtos agrícolas, madeireira e casa de repouso para idosos, entre outros estabelecimentos.

Para concorrer às vagas de emprego em oferta no feirão, os interessados devem comparecer ao Sine de Vila Velha dentro do horário informado, apresentando documentos pessoais (CPF, RG ou CNH) e um currículo atualizado, caso possuam, para formalizar o cadastro. Em seguida, as empresas parceiras que estão participando do evento farão as entrevistas de seleção e os trabalhadores escolhidos já poderão sair empregados.

“Além das 30 novas vagas para engenheiro civil, o feirão tem oportunidades que abrangem diversas outras áreas, como comércio, serviços, indústria e alimentação. O evento reforça o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo em ampliar as oportunidades de emprego para os moradores de Vila Velha, conectando empresas e profissionais de forma ágil e eficiente”, ressaltou o secretário Colodetti.

As principais vagas de emprego que estarão em oferta no feirão, são as seguintes:

Engenheiro civil

Atendente

Alinhador de pneus

Ajudante de carga e descarga

Auxiliar técnico de mecânica

Auxiliar de mecânico

Assistente de crédito e de cobrança

Auxiliar de produção

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de cozinha

Alinhador

Auxiliar de estoque

Balconista de açougue

Cumim

Cozinheiro

Embalador de mercadorias (a mão)

Estoquista

Operador de caixa

Oficial carpinteiro

Pedreiro

Recepcionista

Servente de limpeza

Vendedor

Mecânico

Recepcionista

Repositor de mercadorias

Serviço:

Evento: Feirão “Emprego Já”

Datas: De quarta a sexta-feira (22, 23 e 24 de janeiro)

Horário: das 9h às 16h

Local: Sine de Vila Velha (Subsolo-A / Boulevard Shopping / Itaparica)

Documentos necessários: CPF, RG ou CNH e currículo atualizado (se tiver)