Feirão “Emprego Já” disponibiliza 615 vagas de trabalho em Vila Velha

Quem está precisando trabalhar ou conseguir uma recolocação no mercado profissional de Vila Velha pode entrar o ano de 2025 com emprego novo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promove, nesta quarta, quinta e sexta-feira (dias 22, 23 e 24), o feirão “Emprego Já”. O evento – em parceria com várias empresas da cidade – será realizado das 9h às 16h, no espaço do Sine de Vila Velha, localizado no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica.

“Este feirão cumpre o objetivo de facilitar a conexão entre trabalhadores e empregadores da cidade. Para isso, estaremos disponibilizando um total de 615 vagas de trabalho, em vários tipos de empreendimentos do setor produtivo, como supermercados, empresas de construção civil, restaurantes, sorveterias, academias de ginástica, centros automotivos, distribuidoras de produtos agrícolas, madeireira e casa de repouso para idosos, entre outros estabelecimentos”, informou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

Leia também: Carnaval capixaba recebe importantes incentivos do Governo do Estado

Para participar do feirão “Emprego Já” e concorrer às vagas, os interessados devem comparecer ao local, nos horários e dias informados, apresentando documentos pessoais (CPF, RG ou CNH) e um currículo atualizado, caso possuam, para formalizar o cadastro.

“As oportunidades abrangem principalmente áreas como comércio, serviços, indústria e alimentação. O evento reforça o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo em ampliar as oportunidades de emprego para os moradores de Vila Velha, conectando empresas e profissionais de forma ágil e eficiente”, ressaltou Colodetti.

Confira as vagas disponíveis no Feirão ‘Emprego Já’

Atendente

Alinhador de pneus

Ajudante de carga e descarga

Auxiliar técnico de mecânica

Auxiliar de mecânico

Assistente de crédito e de cobrança

Auxiliar de produção

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de cozinha

Alinhador

Auxiliar de estoque

Balconista de açougue

Cumim

Cozinheiro

Embalador de mercadorias (a mão)

Estoquista

Operador de caixa

Oficial carpinteiro

Pedreiro

Recepcionista

Servente de limpeza

Vendedor

Mecânico

Recepcionista

Repositor de mercadorias

Serviço

Evento Feirão “Emprego Já”

Datas: De quarta a sexta-feira (22, 23 e 24 de janeiro)

Horário de 9h às 16h

Local: Sine de Vila Velha (Subsolo-A / Boulevard Shopping / Itaparica)

Documentos necessários: CPF, RG ou CNH e currículo atualizado (se tiver)